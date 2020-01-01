Для начала необходимо внести анкетные данные в свой профиль на сайте знакомств. При заполнении анкеты необходимо избегать так называемой банальщины. Никого не заинтересует фраза «умная и красивая девушка желает познакомиться». Это все стандартные выражения, которые никоим образом не отражают сущность человека, его натуру. Понятно, что в анкете нельзя обнажать всю подноготную, но более или менее подробное описание своей сущности просто необходимо для того, чтобы потенциальный претендент на руку и сердце понял, что у вас одни и те же цели, что вы любите делать одно и то же.